"الخليج للتدريب"تتوقع إتمام شراء 51% من "الريادة النموذجية " مطلع ديسمبر المقبل
نسبة الانجاز المتحقق في الصفقة بلغت 80 %
قالت شركة الخليج للتدريب والتعليم إن اتفاقية البيع والشراء التي وقعتها مع ملاك شركة الريادة النموذجية للتعليم للاستحواذ على نسبة (51%) من إجمالي حصص ملكية شركة الريادة النموذجية للتعليم، مازالت إجراءاتها تحت المراجعة لدى الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية ذات الاختصاص.
وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها وقعت بتاريخ 12 أبريل 2023، اتفاقية بيع وشراء مع ملاك شركة الريادة النموذجية للتعليم للاستحواذ على نسبة (51%) من إجمالي حصص ملكية شركة الريادة النموذجية للتعليم، وبلغت نسبة الإنجاز المتحقق 80%، وتوقعت إنجاز الصفقة يوم 1 ديسمبر 2023.
أوضحت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تعود إلى أن بعض الإجراءات الخاصة بالاتفاقية مازالت تحت المراجعة لدى الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية ذات الاختصاص، ولم تتغير التكاليف المرتبطة بالحدث، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.
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