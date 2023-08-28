"تام التنموية" تقر توزيع 8.5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تام التنموية، في اجتماعها الذي عُقد مساء الأحد 27 أغسطس 2023 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.8 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31ديسمبر 2022 م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن نصيب السهم من التوزيعات 0.85 ريال بمعدل 8.5 %من قيمة السهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.

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ووافق المساهمون على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة، و تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وعلى جانب آخر أعلنت الشركة عن ترسية مشروع عليها من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بقيمة 12.98 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، توقعت توقيع العقد يوم 24 سبتمبر 2023.

وذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن المشروع يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لـتنفيذ مشروع لصالح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

كما أعلنت الشركة عن توقيع عقد آخر لمشروع تقديم خدمات استشارية لإعداد إطار شامل للمتميزين في القطاع السياحي لصالح وزارة السياحة.

وذكرت في بيان أن الترسية أعلنت بتاريخ 19 أغسطس 2023، وتم إبرام العقد يوم 27 من الشهر ذاته وبلغت قيمته 3.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدته 5 أشهر.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي المتوقع للعقد خلال الربع الرابع من 2023 و الربع الأول من 2024.