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"تروستار" تعتزم إنشاء صندوق جديد لإدارة حصتها في "ماكدونالدز الصين"

المالكون يستهدفون تقييم "ماكدونالدز الصين" بـ10 مليارات دولار في هذه العملية

هونغ كونغ - رويترز
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قال مصدران مطلعان إن شركة الأسهم الخاصة الصينية "تروستار كابيتال" تخطط لإنشاء ما يسمى بصندوق الاستمرار الذي سيسمح لها ببيع حصتها في "ماكدونالدز الصين".

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، نظرا لسرية المعلومات، إن الصندوق الجديد سيسمح أيضا للمستثمرين في صندوق "تروستار" الحالي المرتبط بوحدة ماكدونالدز في الصين بالاستفادة من استثماراتهم.

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وسيتم تنفيذ الخطة من خلال نقل "تروستار"، المعروفة سابقا باسم "سيتيك كابيتال"، بعض حصص الأسهم في ماكدونالدز الصين من صندوق الأسهم الخاصة إلى صندوق الاستمرار، وهو أداة استثمارية جديدة تتولى إدارة الأصول.

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وقال المصدران إن عملية جمع الأموال لصندوق الاستمرار ستمنح المستثمرين في صندوق الأسهم الخاصة التابع لـ"تروستار"، والمعروفين بالشركاء المحدودين، خيار بيع أسهمهم في ماكدونالدز الصين وسحب الأموال.

وأضافا أنه لم يتم بعد تحديد حجم ولا هيكل صندوق الاستمرار، لكن المالكين يستهدفون تقييم ماكدونالدز الصين بعشرة مليارات دولار في هذه العملية.

وتؤكد خطوة تروستار بحث شركات الأسهم الخاصة عن خيارات بديلة من أجل الحصول على السيولة وسط أسواق رأس المال المتقلبة وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل عمليات الطرح الأولي أو بيع الأسهم صعبة.

قال المصدران إن "تروستار" تجري محادثات أولية مع صندوقي الثروة السياديين في سنغافورة وأبوظبي،" جي.آي.سي" و"مبادلة" على الترتيب وأطراف أخرى من أجل استثمارات كبيرة في صندوق الاستمرار.

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