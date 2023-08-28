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سوفت بنك

"سوفت بنك" تسعى لمساعدة الشركات في محفظتها على تبني الذكاء الاصطناعي

140 مليار دولار استثمارات "سوفت بنك" في الشركات الناشئة منذ تأسيس صندوق "رؤية"

دبي - العربية.نت
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تعتزم مجموعة "سوفت بنك" أخذ مجموعة من مؤسسي الشركات الهندية الناشئة إلى وادي السيليكون الشهر المقبل للقيام بجولة على مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تكثف الشركة اليابانية جهودها لتزويد شركات محفظتها بالتكنولوجيا.

وتسعى "سوفت بنك" لمساعدة الشركات في محفظتها لتبني الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية وجود فريق تقني متطور قادر على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل نموذج الأعمال أكثر كفاءة.

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وقد استثمرت "سوفت بنك" أكثر من 140 مليار دولار في الشركات الناشئة منذ تأسيس صندوق رؤية في 2017.

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