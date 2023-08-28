"سينتين" تعتزم بيع "سيركل هيلث" لشركة إماراتية بـ1.2 مليار دولار

قالت شركة سينتين الأميركية، اليوم الاثنين، إنها ستبيع شركة سيركل هيلث، وهي شركة خاصة لخدمات الرعاية الصحية مقرها بريطانيا، لشركة بيور هيلث الإماراتية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار شاملة الديون، .

كانت "سينتين" قد بدأت الاستثمار في "سيركل هيلث" في عام 2019، واستحوذت على أسهمها المتبقية في عام 2021.

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واضطلعت "بيور هيلث"، وهي أكبر مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات، بدور رئيسي في فحوص الكشف عن إصابات كوفيد-19 في الإمارات، وفق "رويترز".

وتمتلك الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي أغلبية أسهم شركة بيور هيلث، وتمتلك الشركة العالمية القابضة أيضا حصة فيها، وكلاهما يترأسه مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.