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مفيك كابيتال
سوق السعودية

"مفيك كابيتال": تشغيل الفنادق التابعة لـ"مفيك ريت" في الربع الرابع من 2023

توقعت استعادة التوزيعات اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن تحديث يتعلق بتشغيل فندق "درنف أجياد" وفندق "درنف كدي" في مكة المكرمة وذكرت أن العمل في المراحل النهائية لعملية تجديد وترميم الفنادق المملوكة لصندوق "مفيك ريت" لتتماشى مع هوية ومعايير المشغل "مجموعة بودل للفنادق والمنتجعات".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن جميع عمليات التجديد والتأثيث تمت من الموارد المالية الذاتية للصندوق، ولم يتحمل أي تمويلات إضافية لذلك.

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وذكرت أن تشغيل الفنادق سيتم خلال الربع الرابع من عام 2023، مما سينعكس إيجاباً على سيولة الصندوق واستعادة توزيعات الأرباح النقدية ابتداءً من النصف الثاني لعام 2023.

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