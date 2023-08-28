"ميار القابضة" تتحول للخسائر بالنصف الأول.. وتوصية بتجزئة السهم

أظهرت نتائج أعمال شركة "ميار القابضة" عن النصف الأول من 2023، تحولها إلى الخسائر بقيمة 13.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 8.6 مليون ريال أرباحا في النصف المقارن من 2022.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن إيرادات النصف الأول من العام الجاري سجلت 187.4 مليون ريال، مقابل 246.7 مليون ريال في النصف المقارن من عام 2022، بانخفاض نسبته 24.04%.

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وأرجعت الشركة التحول لتحقيق خسائر خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق، إلى انخفاض مبيعات بعض الشركات التابعة.

وتابعت: "صعوبة استيراد المواد الخام من الخارج للشركات العاملة في مصر، وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية "الجنية المصري" لتلك الشركات".

كما ارتفعت مصاريف التمويل نظراً لارتفاع سعر الفائدة، وسجلت زيادة في المصاريف العمومية والإدارية بسبب تكاليف الإدراج الغير متكررة، وارتفاع مصاريف مخصص خسائر الائتمان خلال الفترة، وفقا للشركة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "ميار القابضة" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.

وأضافت أنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 120 مليون سهم بدلاً من 6 ملايين سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.