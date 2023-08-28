6 سبتمبر.."المرابحة المرنة" توزع 5.3% أرباحا نقدية عن العام الماضي

وافقت الجمعية ‏العامة غير العادية لشركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة " على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80%من صافي أرباح عام 2022م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 37.05 مليون ريال وتعادل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%.

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ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 69.82 مليون سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الموافق 27 اغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة،وسيتم توزيع الأرباح النقدية في يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.