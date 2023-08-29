سوق السعودية
أرباح "موبي للصناعة" تقفز 86% إلى 17.6 مليون ريال في النصف الأول
أرجعتها إلى زيادة المبيعات وبشكل خاص في قطاع المنظفات
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ارتفع صافي ربح شركة "موبي للصناعة"، بعد الزكاة والضرائب، بنسبة 85.94% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 17.62 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 9.47 مليون ريال في النصف الأول من 2022.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات وبشكل خاص في قطاع المنظفات حيث يوجد نمو في مبيعات المنظفات بنسبة 12.12%، وكذلك انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 10.43% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
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وحققت مبيعات الشركة نموا في النصف الأول من 2023 بنسبة 3.06% إلى نحو 100.75 مليون ريال، مقابل نحو 97.76 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
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