اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة موبي للصناعة
شعار شركة موبي للصناعة
سوق السعودية

أرباح "موبي للصناعة" تقفز 86% إلى 17.6 مليون ريال في النصف الأول

أرجعتها إلى زيادة المبيعات وبشكل خاص في قطاع المنظفات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي ربح شركة "موبي للصناعة"، بعد الزكاة والضرائب، بنسبة 85.94% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 17.62 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 9.47 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات وبشكل خاص في قطاع المنظفات حيث يوجد نمو في مبيعات المنظفات بنسبة 12.12%، وكذلك انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 10.43% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

مادة اعلانية

وحققت مبيعات الشركة نموا في النصف الأول من 2023 بنسبة 3.06% إلى نحو 100.75 مليون ريال، مقابل نحو 97.76 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث عن وسائل جديدة لتعقب المهاجرين غير القانونيين.. ما هي؟ الحكومة البريطانية تبحث عن وسائل جديدة لتعقب المهاجرين غير القانونيين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط