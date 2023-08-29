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جودونج الصينية للاتصالات تجمع 150 مليون دولار من صندوق سيادي بالشرق الأوسط

تشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة تشاينا رينيسانس لإدارة الاستثمارات في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة جودونج الصينية لخدمات الاتصالات وبنيتها التحتية، جمعت 150 مليون دولار من صندوق ثروة سيادي لإحدى دول الشرق الأوسط.

وتشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة.

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وتأتي الصفقة فيما يسعى رواد الأعمال والمستثمرون الصينيون لاستكشاف فرص للتعاون في مجال الأعمال وجمع الأموال في الشرق الأوسط، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والتوتر بين بكين وواشنطن إلى تعقيد جهود مديري الأموال والشركات الصينية للتوسع وجمع رؤوس أموال جديدة، وفق رويترز.

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ولم يحدد البيان صندوق الثروة السيادي. ورفض متحدث باسم تشاينا رينيسانس التعليق، في حين لم ترد جودونج بعد على طلب رويترز للتعليق.

أفاد بيان تشاينا رينيسانس نقلا عن نائب المدير العام لجودونج جي شياو لينغ بأن الشركة ستستخدم عوائد جمع رأس المال لدعم توسيع محطات الاتصالات الثابتة التابعة لها.

تأسست جودونج عام 1997، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن لديها 40 ألف محطة اتصالات ثابتة وأنها توفر مراكز بيانات يمكنها دعم الحوسبة السحابية في الصين.

وذكر الموقع الإلكتروني أن الشركة تلقت أموالا من مستثمرين من بينهم مورغان ستانلي وأكبر بنكين استثماريين في الصين (سي.آي.سي.سي) و(سي.آي.تي.آي.سي) وكذلك من صندوق ثروة سيادي من أبوظبي.

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