حريق يعطل العمل في مصنع "كيا" بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الإنتاج تعطل في أحد مصانع شركة "كيا" في البلاد بسبب نشوب حريق في ورشة الطلاء بالمصنع.

وذكرت يونهاب نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه أن الحريق اندلع في وقت متأخر من أمس الاثنين في مصنع كيا رقم ثلاثة في هواسونغ الواقعة إلى الجنوب من العاصمة سول، وأضافت أن الحريق أُخمد بعد حوالي 40 دقيقة دون وقوع إصابات أو وفيات.

مادة اعلانية

وقالت يونهاب إن اتحاد كيا وإدارتها وافقا على منح العاملين في خط التجميع وورشة الطلاء إجازة حتى السادس من سبتمبر/ أيلول.

وأردفت يونهاب أن الخط المتضرر يصنّع سيارات "كيه5" و"كيه8" و"إي.في6"، مضيفة أنه لم يتضح بعد عدد السيارات المصنعة المتأثرة بتعليق العمل.