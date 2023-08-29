وزارة الثقافة تسند عقدا بـ 20.7 مليون ريال لـ"تام التنموية"

وقعت شركة تام التنموية عقد اتفاقية إطارية لصالح وزارة الثقافة بقيمة إجمالية 20.7 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 28 أغسطس 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن العقد تم توقيعه بتاريخ 28 أغسطس 2023، وكانت الترسية بتاريخ 26 يوليو الماضي وينص على تقديم خدمات الحلول الرقمية اللازمة لتطوير وتشغيل الخدمات والمواقع الرقمية لصالح وزارة الثقافة، وتصل مدة العقد 12 شهراً، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي له بدءاً من الربع الرابع من العام المالي 2023.

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وذكرت الشركة أنها تسلمت خطاب التعميد بتاريخ 27 يوليو 2023 وتم تحديد توقيع العقد بتاريخ 26 يوليو 2023 وتم استلام النسخة الموقعة من الطرفين بتاريخ أمس الاثنين 28 أغسطس 2023.