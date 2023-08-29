سوق السعودية
"السيف غاليري" تقرر الحصول على رخصة تمويل استهلاكي مصغر
أكدت أنه من المقرر العمل على تأسيس شركة تمويلية بعد الحصول على الموافقات
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن موافقة مجلس الإدارة بالبدء في التقديم على رخصة التمويل الاستهلاكي المصغر.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر العمل على تأسيس شركة تمويلية بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المسؤولة.
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وأضافت أن هذا التوجه يأتي نظراً لبدء الشركة بالدخول في قطاع الأجهزة المنزلية الكبيرة والتي سوف يكون للتمويل الاستهلاكي سببا رافدا لزيادة مبيعات الشركة (الأجهزة المنزلية الكبيرة والمنتجات الأخرى) بالإضافة للربح المتوقع من عمليات التمويل.
وأشارت إلى أنه سوف يتم لاحقاً الإعلان عن التفاصيل والتطورات الجوهرية بهذا الخصوص.
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