"نادك" تؤسس شركة لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في السعودية

انتهت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)من إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعنى بإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في المملكة العربية السعودية تحت اسم (شركة التقاوي الوطنية للإنتاج الزراعي) مملوكة للشركاء.

وأعلنت "نادك" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن توقيعها ملحقا لتعديل اتفاقية الشركاء الحالية (وذلك بدخول شريك جديد) مع كل من شركة لحاء للإنتاج الزراعي وشركة إتش زد بي سي هولاند بي.في (شريك فني أجنبي – الشريك الجديد) على أن تكون حصة الشريك الجديد متنازل عنها من قبل حصص شركة لحاء للإنتاج الزراعي وفقاً للاتفاقية التي تم إبرامها.

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وستكون نسب الملكية مقسمة بواقع نسبة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (%51) – لا يوجد تغيير، ونسبة شركة لحاء (%39) ونسبة شركة إتش زد بي سي هولاند بي.في (%10).

كما قامت شركة التقاوي الوطنية للإنتاج الزراعي (الشركة التي تم تأسيسها) بتوقيع اتفاقية خدمية مع شركة "إتش زد بي سي هولاند بي.في" تعنى بخدمات البناء والتشغيل لمرافق إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها وفق أتعاب محددة مقابل الخدمات المقدمة وتشمل تقديم الدعم والإشراف على تصميمات المشاريع والأعمال المتعلقة بإنتاج وتصنيف وتخزين تقاوي البطاطس،و إجراء الدراسات والتجارب في المملكة العربية السعودية لتحسين إنتاج أصناف البطاطس المحددة، وتدريب موظفي الشركة والرفع من قدراتهم التشغيلية والمهنية.

والجدير بالذكر أن شركة إتش زد بي سي هولاند بي.في تأسست في عام 1898 في هولندا، وهي من الشركات الرائدة في السوق العالمية في إنتاج بذور (تقاوي) البطاطس والمنتشرة في 19 دولة وتواجد جغرافي واسع من خلال التصدير إلى أكثر من 90 دولة، وتعتبر من الشركات المتخصصة في علم الوراثة وأمراض النبات والجودة والبيولوجيا الخلوية والجزيئية والتربية المبتكرة وتحسين الأصناف لظروف النمو المحلية والمناخ واحتياجات السوق.

وأعلنت"نادك" على موقع تداول السعودية يوم الثلاثاء 31 يناير 2023م، عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تُعنى بإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في المملكة العربية السعودية برأس مال محدد بقيمة 5 ملايين ريال وبنسب ملكية معينة لكل طرف حيث ستكون نسبة نادك ما يعادل 51% من رأس مال الشركة) وعن إمكانية دخول شريك فني أجنبي في الشركة على أن تكون حصته متنازل عنها من قبل حصص شركة لحاء للإنتاج الزراعي وفقاً للاتفاقية التي ستبرم بهذا الشأن.

وسبق أن أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة لحاء للإنتاج الزراعي (شركة ذات مسؤولية محدودة - متخصصة في زراعة البطاطس وتسويقها).