21 سبتمبر.."الصناعات الكهربائية" توزع 15% أرباحا نقدية عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية في اجتماعه اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن إجمالي مبلغ التوزيعات 84.37 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 56.25 مليون سهم وبواقع 1.5ريال للسهم.

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وذكرت أن تاريخ الأحقية في التوزيعات يوم الخميس7 سبتمبر 2023، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.

وحثت الشركة مساهميها على سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

وأوضحت أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.