أول رد من "الجونة" المصرية بشأن امتلاك زيلينسكي فيلا في المدينة

نفت مدينة الجونة المصرية امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيلا في المدينة.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، "إيماءً إلى ما يتداوله البعض على شبكة الإنترنت من أخبار ومنشورات تزعم امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لفيلا في مدينة الجونة، تؤكد المدينة أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".

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وأوضحت مدينة الجونة أنه رغم حرصها على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم. إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات، تؤكد المدينة أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة.

وأشارت إلى أن الأخبار التي تداولها البعض على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليًا لعائلة مصرية. وفيما يتعلق بصور العقد التي قام البعض بنشرها، فإن مدينة الجونة تشدد أيضاً على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.

وأوضحت أنه رغم أن لديها العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجدداً على أن ما تم تداوله فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.