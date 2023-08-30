شركات
ارتفاع أرباح "أوراسكوم كونستراكشون" النصفية 191% إلى 99 مليون دولار
أرجعتها إلى بيع شركتين تابعتين بقيمة 71 مليون دولار بالنصف الأول 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت أرباح شركة "أوراسكوم كونستراكشون" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 191%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 99 مليون دولار.
وسجلت الإيرادات خلال نفس الفترة 1.6 مليار دولار، بارتفاع قدره 18%.
مادة اعلانية
في حين وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 5.5 مليار دولار.
عزت الشركة نمو الأرباح إلى بيع شركتين من الشركات التابعة في إنتاج وتصنيع مواد البناء بقيمة 2.2 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 71 مليون دولار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أكوا باور" تحصل على تمويل بـ123 مليون دولار لمشروع طاقة بمصرلمدة 20 عاما شركات
-
تحديد النطاق السعري لاكتتاب "لومي لتأجير السيارات" بين 62 و66 ريالاتعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام أسواق المال
-
شركة تابعة لـ"سفن الكويتية" توقع عقدا لمشروع تابع لأرامكو بـ500 مليون رياللتنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية الرئيسية والأعمال الميكانيكية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية