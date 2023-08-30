ارتفاع أرباح "أوراسكوم كونستراكشون" النصفية 191% إلى 99 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة "أوراسكوم كونستراكشون" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 191%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 99 مليون دولار.

وسجلت الإيرادات خلال نفس الفترة 1.6 مليار دولار، بارتفاع قدره 18%.

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في حين وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 5.5 مليار دولار.

عزت الشركة نمو الأرباح إلى بيع شركتين من الشركات التابعة في إنتاج وتصنيع مواد البناء بقيمة 2.2 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 71 مليون دولار.