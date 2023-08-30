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شركات

ارتفاع أرباح "أوراسكوم كونستراكشون" النصفية 191% إلى 99 مليون دولار

أرجعتها إلى بيع شركتين تابعتين بقيمة 71 مليون دولار بالنصف الأول 2023

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة "أوراسكوم كونستراكشون" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 191%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 99 مليون دولار.

وسجلت الإيرادات خلال نفس الفترة 1.6 مليار دولار، بارتفاع قدره 18%.

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في حين وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى 5.5 مليار دولار.

عزت الشركة نمو الأرباح إلى بيع شركتين من الشركات التابعة في إنتاج وتصنيع مواد البناء بقيمة 2.2 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 71 مليون دولار.

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