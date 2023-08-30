"غولدمان ساكس" يشتري 7 شركات بريطانية وأميركية بأموال الدولة الصينية!

اشترى بنك "غولدمان ساكس"، عبر صندوق تم إنشاؤه بأموال الدولة الصينية، سلسلة من الشركات الأميركية والبريطانية، بما في ذلك شركة تعمل في مجال الأمن السيبراني والتي تقدم خدمات للحكومة البريطانية، وذلك رغم تصاعد التوترات بين بكين والغرب.

أبرم البنك الأميركي سبع صفقات باستخدام الأموال من صندوق "شراكة" متعلق بالأسهم الخاصة، قيمته 2.5 مليار دولار، أنشأه في عام 2017 مع صندوق الثروة السيادية الصينية، بحسب تقرير لـ"فاينانشل تايمز" اطلعت عليه "العربية.نت، وفقا للعديد من الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بالصندوق وعملياته.

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وتشمل الصفقات شركة ناشئة تتعقب سلاسل التوريد العالمية، وشركة استشارية متخصصة بالحوسبة السحابية، وشركة لاختبار الأدوية، وشركة مصنعة للأنظمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وبطاريات السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من أن البنك أعلن أنه استثمر في الشركات، إلا أنه لم يذكر أن الصفقات ممولة جزئيا على الأقل من الصندوق الصيني.

تسلط هذه الصفقات الضوء على كيف ساعدت صناديق الأسهم الخاصة صندوق الثروة السيادية على بناء حصة غير مباشرة في شركات بالعديد من القطاعات الحيوية، حيث زادت حكومات دول الغرب من التدقيق في الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من الصين.

وقال البنك في بيان: "الصندوق هو صندوق أميركي يديره مدير أميركي، ويتم إدارته بحيث يكون متوافقًا مع جميع القوانين واللوائح.. وسيواصل الاستثمار في الشركات الأميركية والعالمية، مما يساعده على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية".