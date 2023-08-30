تراجع أرباح "بتروناس" الماليزية مع هبوط أسعار الطاقة

أعلنت شركة بتروناس الماليزية للنفط المملوكة للحكومة تراجع أرباحها في الربع الثاني من العام 29% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي بعد تراجع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت بتروناس إن إجمالي أرباحها في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بلغ 16.4 مليار رنجيت (3.53 مليار دولار) بالمقارنة مع 23 مليار رنجيت في الربع نفسه من العام الماضي.

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وتراجعت عائدات الشركة الرابعة عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال 13.4% إلى 79.9 مليار رنجيت.

وأعلنت شركات شيفرون وإكسون موبيل وشل وغيرها من الشركات العملاقة في مجال النفط تراجعا حادا في الأرباح الفصلية بعد هبوط أسعار الطاقة من مستويات قياسية سجلتها عقب غزو روسيا أوكرانيا منذ عام ونصف العام.

وقال تنكو محمد توفيق تنكو عزيز الرئيس التنفيذي لبتروناس إن أسعار النفط والغاز ستظل في حالة تقلب.

وذكر في بيان "بالتطلع إلى الأمام، نتوقع مواجهة تحديات متزايدة الصعوبة، بما في ذلك سوق طاقة متراجعة في بقية العام بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي".

وأضاف أن بتروناس ستزيد استثماراتها في أعمالها الرئيسية، على الرغم من استهدافها خفض الانبعاثات واستثمارها في الطاقة النظيفة.