اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بتروناس الماليزية
بتروناس الماليزية
نفط وغاز

تراجع أرباح "بتروناس" الماليزية مع هبوط أسعار الطاقة

الرئيس التنفيذي لـ"بتروناس": أسعار النفط والغاز ستظل في حالة تقلب

كوالالمبور - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة بتروناس الماليزية للنفط المملوكة للحكومة تراجع أرباحها في الربع الثاني من العام 29% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي بعد تراجع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت بتروناس إن إجمالي أرباحها في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بلغ 16.4 مليار رنجيت (3.53 مليار دولار) بالمقارنة مع 23 مليار رنجيت في الربع نفسه من العام الماضي.

مادة اعلانية

وتراجعت عائدات الشركة الرابعة عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال 13.4% إلى 79.9 مليار رنجيت.

دولة عربية تستثمر 42 مليار دولار في بريطانيا غداء عمل اقتصاد الكويت دولة عربية تستثمر 42 مليار دولار في بريطانيا

وأعلنت شركات شيفرون وإكسون موبيل وشل وغيرها من الشركات العملاقة في مجال النفط تراجعا حادا في الأرباح الفصلية بعد هبوط أسعار الطاقة من مستويات قياسية سجلتها عقب غزو روسيا أوكرانيا منذ عام ونصف العام.

وقال تنكو محمد توفيق تنكو عزيز الرئيس التنفيذي لبتروناس إن أسعار النفط والغاز ستظل في حالة تقلب.

وذكر في بيان "بالتطلع إلى الأمام، نتوقع مواجهة تحديات متزايدة الصعوبة، بما في ذلك سوق طاقة متراجعة في بقية العام بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي".

وأضاف أن بتروناس ستزيد استثماراتها في أعمالها الرئيسية، على الرغم من استهدافها خفض الانبعاثات واستثمارها في الطاقة النظيفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟ تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط