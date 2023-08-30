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البابطين الغذائية
البابطين الغذائية
سوق السعودية

تراجع الأرباح نصف السنوية لـ"البابطين الغذائية" 47% إلى 3 ملايين ريال

بسبب ارتفاع التكاليف

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين " البابطين الغذائية" في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 47.37% إلى 3 ملايين ريال مقابل 5.7 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 3.4% تقريبا إلى 65.2 مليون ريال مقابل 62.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وذكرت أن تراجع الأرباح جاء علي الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 3.4% خلال النصف الأول من العام بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تنوع منتجات الشركة وزيادة العملاء، لكن تكلفة المبيعات ارتفعت من 70.1% خلال النصف الأول من العام الماضي لتصبح 73.7 %خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية نتيجة التضخم العالمي والذي أثر بشكل واضح في الانخفاض في صافي الأرباح للفترة الحالية.

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وأشارت إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة تكاليف التمويل، كما أدى التذبذب في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية إلى انخفاض الإيرادات الأخري.

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