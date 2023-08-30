شركة زميلة لـ"مهارة " تتلقى إشعارات بترسية مشروع بـ3 مليارات ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن استلام الشركة السعودية للنظم الصحية -شركة زميلة مملوكة بنسبة 40% لشركة مسار النمو للاستثمار والمملوكة بالكامل لشركة مهارة- إشعارات من إحدى الجهات الحكومية بترسية مشروع تأمين الأغذية المطهية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن تاريخ ترسية المشروع على الشركة السعودية للنظم الصحية 30 أغسطس 2023، وقيمة المشروع 3.045 مليار ريال، ويتضمن تأمين الأغذية المطهية خلال مدة المشروع البالغة 3 سنوات.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2023م، ويستمر خلال مدة سريان العقد.