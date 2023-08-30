شركة تابعة لـ"سفن الكويتية" توقع عقدا لمشروع تابع لأرامكو بـ500 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، أن فرع شركتها في السعودية أبرم عقدا مع إنبي المملكة العربية السعودية - فرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية، المقاول الرئيسي لمشروع تركيب وحدات التبريد رقم C4/C3 وصهاريج التخزين في معمل منطقة الجعيمة بمدينة رأس تنورة لتجزئة الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت، أن قيمة العقد 500 مليون ريال بما يعادل 41 مليون دينار كويتي، ولمدة 28 شهرا، لصالح شركة أرامكو السعودية.

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وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية الرئيسية والأعمال الميكانيكية.

وبشأن الأثر المالي لهذا العقد قالت الشركة إنه يتمثل في تحقيق أرباح تشغيلية سوف يتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة من عام 2023 وحتى 2025.