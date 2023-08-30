عمومية "الصناعات الكهربائية" تصوت على تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى 0.5 ريال

دعا مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس 28 سبتمبر 2023م للتصويت على تقاسم أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن القيمة الاسمية للسهم قبل التقسيم 10ريالات، وستصبح 0.5 ريال بعد التقسيم، وسيترفع عدد الأسهم إلى 1.125مليار سهم مقابل 56.25 مليون سهم قبل التقسيم، بدون تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأوضحت أنه حال الموافقة على تقسيم القيمة الاسمية، سيكون القرار نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق قرار التقسيم بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وتشمل بنود اجتماع الجمعية العامة التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة،و تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

كما سيصوت المساهمون على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وتعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.