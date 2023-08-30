مجلس إدارة "حديد وطني"يعدل توصية تجزئة القيمة الإسمية إلى ريال واحد

أصدر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني"اليوم توصية جديدة بشأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى ريال واحد بدلا من 10 هللات للسهم الواحد مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد أسهم الشركة سيرتفع إلى 181.65 مليون سهم وفقا لأحدث توصية بتجزئة السهم، بدلا من 18.16 مليون سهم قبل التقسيم.

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وكانت شركة وطني للحديد والصلب أعلنت على "تداول السعودية" بتاريخ 4 يوليو 2023م عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم الواحد إلى 10هللات للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وتوقعت الانتهاء من عملية التجزئة بعد موافقة انعقاد الجمعية العامة غير العادية.