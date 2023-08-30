هبوط أرباح "حديد وطني" 95% في النصف الأول إلى 1.23 مليون ريال

انخفض صافي ربح شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 95.16% إلى 1.23مليون ريال، مقابل 25.48 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن انخفاض كمية المبيعات كان سبب انخفاض صافي الربح في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق نتيجة تراجع معدلات الطلب على الحديد، مما أدى إلى حدوث ركود في السوق وسط المنافسات الشديدة التي يشهدها قطاع صناعة الحديد، تزامنا مع ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع أسعار السايبور.

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وتراجعت إيرات الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 48.68% إلى 159.78 مليون ريال مقابل 311.35 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعلى جانب آخر أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، وتعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لأغراض الانتقال بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة وفق ما ذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية".

وأوضحت أن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.