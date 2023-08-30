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هاتف "آيفون" تابع لـ"أبل"
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"أبل" تكشف موعد إطلاق سلسلة هواتف "آيفون 15"

الشركة تتعرض لضغوط أكبر من المعتاد

دبي - العربية.نت
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تستعد شركة "أبل" للكشف عن منتجها الجديد "آيفون 15"، حيث حددت 12 سبتمبر المقبل موعدا للعرض المرتقب.

وأعلنت الشركة عن خططها على موقعها الإلكتروني وعبر البريد الإلكتروني تحت شعار "Wonderlust"، سيتم بث العرض التقديمي عبر الإنترنت في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

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وتتعرض الشركة لضغوط أكبر من المعتاد مع إطلاق هذه النسخة من "آيفون"، حيث انخفضت مبيعاتها لمدة ثلاثة أرباع متتالية. ومن المفترض أن تساعد المنتجات الجديدة في استعادة النمو في موسم العطلات المرتقب، وهو أكبر فترة مبيعات لشركة "أبل" خلال العام.

سيكون أبرز ما في هذا الحدث هو "آيفون 15"، ومن المتوقع أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل "سامسونغ" أو "غوغل" أو "هواوي".

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