"أكوا باور" تحصل على تمويل بـ123 مليون دولار لمشروع طاقة بمصر

أعلنت شركة أكوا باور السعودية اليوم الأربعاء الحصول على تمويل بقيمة 123 مليون دولار لمدة 20 عاما، محققة بذلك الإغلاق المالي لمشروع محطة للطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بجنوب مصر بقدرة 200 ميغاوات.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن الجهات المانحة للتمويل هي البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا والبنك العربي.

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وأضافت الشركة أن تكلفة الاستثمار تبلغ 182 مليون دولار منها 68% دون الرجوع على الملاك.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في ضمان محدود على القرض التجسيري وبما يتناسب مع حصة "أكوا باور" في تغطية حساب الدين.