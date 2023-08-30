"اللجين" توقع مذكرة تفاهم المركز الوطني للتنمية الصناعية لدعم مشاريعها التوسعية

وقعت شركة اللجين اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي بهدف دعم مشاريع الشركة التوسعية الحالية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن مذكرة التفاهم هذه جاءت من أجل دعم خطط شركة اللجين التوسعية لمركبات البولي بروبلين الاستراتيجية ذات القيمة العالية بهدف تعزيز التنافسية العالمية واستدامة أعمال الشركة لصناعة منتجات مركبات البروبلين ومنسوجات البروبلين الصناعية وإعادة تدويرها، عبر تمكين الشركة من الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مستهدفة والمساعدة بنقل المعرفة لإنشاء مركز تطوير منتجات وابتكار بإمكانيات تقنية متقدمة والمساعدة في تعظيم الاستفادة من برامج الدعم المعرفي والفني والمالي المتاحة للشركات الصناعية المحلية.

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وأوضحت أن مدة المذكرة سنتان، و لا يمكن تحديد الأثر المالي لها، وأن الشركة سوف تعلن عن أي مستجدات إن وجدت.