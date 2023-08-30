"برغر كينغ" يواجه دعوى قضائية تتهمه بخداع الزبائن بشطيرة صغيرة جدا
المطعم يقول إنه ليس مطلوبا منه أن يقدم شطائر تبدو "تماما مثل الصورة"
رفض قاض أميركي محاولة مطعم برغر كينغ رد دعوى قضائية تتهمه بخداع الزبائن الجوعى عن طريق تصوير شطيرته "ووبر" لتبدو أكبر حجما مما هي عليه في الحقيقة.
وقال روي أولتمان قاضي محكمة أميركية في ميامي إن مطعم برغر كينغ يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة ووبر الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن وهو مما يرقى إلى خرق العقود.
واتهم الزبائن في الدعوى الجماعية المقامة برغر كينغ بتصوير الشطائر تملؤها مكونات "تفيض منها"، مما يجعلها تبدو أكبر حجما بنسبة 35% وبها كمية لحم أكثر بنحو المثلين مقارنة بما تقدمه سلسلة المطاعم، وفق رويترز.
ورد برغر كينغ بأنه ليس مطلوبا منه أن يقدم شطائر تبدو "تماما مثل الصورة"، ومع ذلك قال القاضي إن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلفين لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
ولم يرد برغر كينغ أو محاموه بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول لمحامي المدعين للتعليق. وفشلت جهود وساطة سابقة للتوصل إلى تسوية.
-
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعيةالقرار يسهم في استدامة القطاع الزراعي اقتصاد
-
رئيس الوزراء الصيني: "تسييس" واشنطن للتجارة قد يترك أثرا "كارثيا"بجانب المساس بمصالح شركات وشعوب البلدين اقتصاد
-
سهم "إيفرغراند" الصينية يواصل تراجعه اليوم بنسبة 15%واصل سهم مجموعة إيفرغراند الصينية، خسائره لليوم الثاني على التوالي متراجعا بنسبة 15% في جلسة اليوم الاثنين، بعد عودته أمس إلى التداول، بعد توقف لنحو ... جرس الإغلاق