اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
برغر كينغ
برغر كينغ
شركات

"برغر كينغ" يواجه دعوى قضائية تتهمه بخداع الزبائن بشطيرة صغيرة جدا

المطعم يقول إنه ليس مطلوبا منه أن يقدم شطائر تبدو "تماما مثل الصورة"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفض قاض أميركي محاولة مطعم برغر كينغ رد دعوى قضائية تتهمه بخداع الزبائن الجوعى عن طريق تصوير شطيرته "‭‬‬ووبر" لتبدو أكبر حجما مما هي عليه في الحقيقة.

وقال روي أولتمان قاضي محكمة أميركية في ميامي إن مطعم برغر كينغ يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة ووبر ‭‬‬الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن وهو مما يرقى إلى خرق العقود.

مادة اعلانية

واتهم الزبائن في الدعوى الجماعية المقامة برغر كينغ بتصوير الشطائر تملؤها مكونات "تفيض منها"، مما يجعلها تبدو أكبر حجما بنسبة 35% وبها كمية لحم أكثر بنحو المثلين مقارنة بما تقدمه سلسلة المطاعم، وفق رويترز.

حزمة إعفاءات ضريبية بقيمة 7 مليارات يورو سنوياً لدعم أكبر اقتصاد أوروبي اقتصاد اقتصاد أوروبا حزمة إعفاءات ضريبية بقيمة 7 مليارات يورو سنوياً لدعم أكبر اقتصاد أوروبي

ورد برغر كينغ بأنه ليس مطلوبا منه أن يقدم شطائر تبدو "تماما مثل الصورة"، ومع ذلك قال القاضي إن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلفين لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

ولم يرد برغر كينغ أو محاموه بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول لمحامي المدعين للتعليق. وفشلت جهود وساطة سابقة للتوصل إلى تسوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط