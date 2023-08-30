"تويوتا" ستستأنف الإنتاج في اليابان بعد عطل أثر على ثلثي قدراتها العالمية

ستستأنف شركة تويوتا عملياتها في مصانع التجميع اليابانية اليوم الأربعاء بعد توقف دام 24 ساعة بسبب تعطل سلسلة التوريد الخاصة بها.

قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات إن مصانعها الـ 14 للسيارات في البلاد أوقفت نشاطها مؤقتاً يوم الثلاثاء لأن عطلاً في النظام بدأ يوم الاثنين منعها من معالجة طلبات مكونات السيارات.

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وأضافت الشركة في بيان أنه من المتوقع أن يعود الإنتاج إلى طبيعته في جميع المصانع الأربعة عشر في اليابان اعتباراً من بداية الوردية الثانية اليوم الأربعاء.

وقالت "تويوتا": "إننا نتفهم أن الخلل في النظام لم يكن بسبب هجوم إلكتروني". "مع ذلك، سنواصل التحقيق في السبب". "نود أن نعتذر مرة أخرى لعملائنا وموردينا والأطراف ذات الصلة عن أي إزعاج ناتج عن تعليق العمليات".

وكانت تويوتا رائدة في مجال الإنتاج "في الوقت المناسب" أو ما يعرف بـ "JIT"، والذي يعتمد على تسليم الأجزاء المكونة لمصانع التجميع بالكميات المناسبة قبل أن تكون مطلوبة مباشرة. ويوفر النظام مساحة المستودع والمال، ولكنه يكون عرضة للتعطيل في حالة كسر أي رابط في السلسلة.

ولم يتضح على الفور حجم الخسارة في الإنتاج. وتمثل مصانع تويوتا في اليابان معاً ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي لشركة صناعة السيارات، وفقاً لحسابات رويترز.

سلمت تويوتا ما يقرب من 10.5 مليون سيارة العام الماضي. وبالمقارنة، باعت شركة فولكس فاغن، التي تنافس عادة الشركة اليابانية على تاج المبيعات العالمية، 8.3 مليون سيارة في عام 2022، وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي العام الماضي، اضطرت تويوتا إلى إيقاف الإنتاج الياباني بعد أن أدى هجوم إلكتروني على أحد مورديها إلى فشل النظام ومشكلة مماثلة في الحصول على قطع غيار السيارات. واستمر التعليق لمدة يوم واحد.