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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"سدايا" ترسي مشروعاً بـ 34 مليون ريال على "إم آي إس"

28 سبتمبر تاريخ متوقع لإبرام العقد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"عن ترسية مشروع تحديث أدوات SAG مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" بقيمة إجمالية قدرها 34.08 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية تمت اليوم الأربعاء بتاريخ 30 أغسطس 2023، وتوقعت إبرام العقد يوم 28 سبتمبر المقبل.

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وذكرت أن المشروع يتضمن تجديد اشتراكات رخص البرامج لمدة 3 سنوات ميلادية ARIS, Alfabet, Terracotta, webMethods,– بجانب و توفير الدعم الفني.

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