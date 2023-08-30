"سدايا" ترسي مشروعاً بـ 34 مليون ريال على "إم آي إس"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"عن ترسية مشروع تحديث أدوات SAG مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" بقيمة إجمالية قدرها 34.08 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية تمت اليوم الأربعاء بتاريخ 30 أغسطس 2023، وتوقعت إبرام العقد يوم 28 سبتمبر المقبل.

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وذكرت أن المشروع يتضمن تجديد اشتراكات رخص البرامج لمدة 3 سنوات ميلادية ARIS, Alfabet, Terracotta, webMethods,– بجانب و توفير الدعم الفني.