"معدنية"و"آي جي إل" تؤسسان "فير الوطنية لسبك المعادن"

أسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مع مجموعة آي جي إل، شركة فير الوطنية لسبك المعادن (شركة ذات مسؤولية محدودة) لإنشاء مصنع لسبك الألومنيوم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنها استخرجت عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة الجديدة وسيكون المركز الرئيسي لها في مدينة الدمام، ورأسمالها 7.5 مليون ريال،وتبلغ حصة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 51% من رأس المال، وحصة آي جي إل 49% .

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وأعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" في 1مارس 2023 عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "آي جي إل" لإنشاء مصنع لسبك الألومنيوم.