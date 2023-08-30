اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

"معدنية"و"آي جي إل" تؤسسان "فير الوطنية لسبك المعادن"

برأس مال 7.5مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مع مجموعة آي جي إل، شركة فير الوطنية لسبك المعادن (شركة ذات مسؤولية محدودة) لإنشاء مصنع لسبك الألومنيوم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنها استخرجت عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة الجديدة وسيكون المركز الرئيسي لها في مدينة الدمام، ورأسمالها 7.5 مليون ريال،وتبلغ حصة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 51% من رأس المال، وحصة آي جي إل 49% .

مادة اعلانية

وأعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" في 1مارس 2023 عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "آي جي إل" لإنشاء مصنع لسبك الألومنيوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟ تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط