21 سبتمبر.."برج المعرفة" تصوت على توزيع 15% أرباحا نقدية عن العام الماضي
بواقع 0.15 ريال للسهم
دعا مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد يوم الخميس 21 سبتمبر 2023م .
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.63 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023م، بواقع 0.15 ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
كما سيصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2024 م.
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