25 سبتمبر..مساهمو"الجزيرة تكافل" يصوتون على زيادة رأس المال 20% عبر أسهم منحة

دعا مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر المقبل، للتصويت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 20% عبر أسهم منحة بقيمة 110 ملايين ريال بهدف رفع كفاءتها المالية وقدرتها التنافسية.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 20% من 550 مليون ريال إلى 660 مليون ريال، عبر رسملة 110 ملايين ريال من حساب علاوة الإصدار و منح سهم مجاني لكل 5 أسهم مملوكة.

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وذكرت الشركة أن عدد أسهمها سيرتفع بعد الزيادة - حال إقرارها - إلى 66 مليون سهم مقابل 55 مليون سهم حاليا،و أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ومن المقرر التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة برأس المال.

وأشارت إلى أنه حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.