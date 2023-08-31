تراجع أرباح "الإمارات العالمية للألمنيوم" 66% في النصف الأول

قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها في النصف الأول تراجع 66% في ظل تصحيح لأسعار المعادن التي وصلت لارتفاعات قياسية في 2022.

والشركة من بين أكبر منتجي الألمنيوم في العالم وأعلنت تسجيل أرباحا صافية بلغت ملياري درهم (544.62 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام انخفاضا من 5.9 مليار درهم قبل عام.

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وقالت الشركة الإماراتية إن متوسط سعر خامها في بورصة لندن للمعادن بلغ 2359 دولارا للطن في النصف الأول مقارنة مع 3063 دولارا للطن في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق "رويترز".

وأضافت الشركة أن هامش الأرباح الأساسية بلغ 27% حيث واصلت التقدم على أقرانها على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان في بيان "نهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية".

وتابع قائلا "بلغنا هذا الهدف في النصف الأول من العام 2023، محققين نتائج مالية قوية مع تحسن ظروف السوق من التقلبات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة".

وارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى 4073.5 دولار في مارس/ آذار من العام الماضي بما شكل ارتفاعا قياسيا مع تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الجائحة لكن الأسعار تراجعت بشدة هذا العام مع تكثيف الصين لإنتاجها.

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة مناصفة بين شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.