شركة عربية تملك أكبر احتياطي فوسفات بالعالم تفقد ثلث إيراداتها

قالت مجموعة "أو.سي.بي" المغربية لإنتاج الفوسفات والأسمدة، اليوم الخميس، إن إيراداتها في النصف الأول من العام انخفضت 33% إلى 37.5 مليار درهم (3.73 مليار دولار) بسبب تباطؤ الطلب وانخفاض الأسعار.

وأضافت المجموعة أن الطلب سيتعافى في النصف الثاني من العام، مضيفة أنها ستفصح عن مزيد من تفاصيل الأرباح في وقت لاحق من الشهر.

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وفي العام الماضي، أسهم ارتفاع الأسعار في تحقيق المجموعة إيرادات قياسية بلغت 11.29 مليار دولار بزيادة 40% مقارنة بعام عن 2021 وتحقيق أرباح صافية قدرها 4.9 مليار دولار بزيادة 38%، وفق"رويترز".

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وتعتزم المجموعة، التي تسيطر على أكبر احتياطي فوسفات في العالم، زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة إلى 15 مليون طن هذا العام وإلى 20 مليون طن في 2027.