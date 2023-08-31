عمومية "اتحاد الخليج" تقر الاندماج مع "الصقر".. ومساهمو "الصقر" يرفضون

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني على صفقة الاندماج مع شركة الصقر للتأمين التعاوني والبنود المتعلقة بها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه في حال الحصول على موافقة مساهمي شركة الصقر على صفقة الاندماج سيتم زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني من خلال إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج مع شركة الصقر.

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وأضافت أن العمومية وافقت على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 161.243 مليون ريال (تعادل نسبة 35.13%) من 161.243 مليون ريال إلى 620.192 مليون ريال، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 45.894 مليون سهم عادي، إلى 62.019 مليون سهم عادي.

وذكرت الشركة أن صفقة الاندماج بين الشركتين لن تتم إلا بعد الحصول على موافقة مساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر.

وبينت أنه سيتم إصدار 1.151736928571430 سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر.

"الأحقية ستكون لمساهمي شركة الصقر المقيدين بسجل مساهمي شركة الصقر في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة الصقر".

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة الصقر المستحقين خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نشر قرار الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الأهلية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر.

وفي سياق متصل، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصقر للتأمين التعاوني (الاجتماع الثاني) عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لدمج الشركتين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العمومية رفضت العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و(229) من نظام الشركات، من خلال إصدار 16.12 مليون سهم جديد في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كامل أسهم رأس مال شركة الصقر للتأمين التعاوني.