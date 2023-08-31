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ماسك: يمكن لمستخدمي "X" إجراء مكالمات دون مشاركة أرقام هواتفهم

يهدف ماسك أن تقدم "X" خدمات شبيهة بخدمات "WeChat"

دبي - العربية.نت
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كشف إيلون ماسك أن مستخدمي شركة منصة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر" سابقا) سيتمكنون من إجراء مكالمات فيديو وصوت عبر المنصة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.

ويهدف ماسك أن تقدم "X" خدمات شبيهة بالخدمات التي يقدمها تطبيق "WeChat" التابع لشركة "Tencent Holdings" والتي تشمل ألعاب الفيديو والتكنولوجيا المالية.

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ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ "X" ليندا ياكارينو، إن المنصة ستتضمن مستقبلا ميزات مثل المدفوعات والخدمات المصرفية.

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