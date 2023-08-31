اختبار تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة ساعة "أبل" الجديدة

تختبر شركة "أبل" استخدام تقنية جديدة مختصة بالطابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع هيكلية ساعاتها الذكية التي ستصدر قريبًا، حسب ما ذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويقال إن الشركة تختبر في البداية التكنولوجيا في إنتاج ساعة Apple Watch 9 المرتقبة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف تقوم الشركة بدمج التقنية في عملية التصنيع لمنتجاتها الأخرى في السنوات المقبلة.

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وقال أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ" إن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ستقلل من الوقت اللازم لصنع الأجهزة وكمية المواد المستخدمة.

تعتزم شركة "أبل" أيضًا تطبيق عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد لساعة "Apple Watch Ultra" المغلفة بالتيتانيوم في وقت ما من العام المقبل، لكن الشركة لم تتمكن بعد من إنتاج كميات كبيرة من حاويات الألومنيوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد المستخدمة في أجهزة Mac وiPad.

تخطط شركة "أبل" لتوفير كل من الألومنيوم أو الفولاذ المعاد تدويره لاستخدامها لاحقا، وفقًا لمستهدف عام 2017 الذي أكدته الشركة مجددًا في عام 2022.

بحلول عام 2021، أفادت الشركة أن 59% من إجمالي الألمنيوم المستخدم في المنتجات يأتي من مصادر معاد تدويرها، مع استخدام "العديد من المنتجات" للألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%.