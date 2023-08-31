بوينغ
"بوينغ" توقف مؤقتا إنتاج طائرات 787 بسبب الإعصار إداليا
لم تذكر متى سيتم استئناف العمليات
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قال متحدث باسم شركة بوينغ إنها ستعلق العمليات في منشأتيها بولاية ساوث كارولاينا في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، بسبب مسار الإعصار إداليا.
وتنتج الشركة الطائرة 787 دريملاينر عريضة البدن في مصنعها بنورث تشارلستون.
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لم تذكر بوينغ متى سيتم استئناف العمليات.
وقال المتحدث "سنواصل تقييم تأثير العاصفة على الموظفين وعلى عملياتنا".
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