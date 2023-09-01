اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زامب مالكة برغر كينغ في البرازيل ترفض عرض شراء من مبادلة الإماراتية
برغر كينغ بالبرازيل
استحواذ

مساهمو مالكة برغر كينغ في البرازيل يرفضون تكتيك "الحبة السامة" في فوز لـ"مبادلة"

تم رفض الاقتراح بنسبة 57.5% من الأصوات

ساو باولو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة زامب المالكة لعلامة برغر كينغ التجارية في البرازيل إن مساهميها رفضوا اقتراحا بإدراج تكتيك "الحبة السامة" في لوائحها الداخلية، وهو ما يعد فوزا لمبادلة، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي والذي يجمع حصة كبيرة في الشركة.

والحبة السامة هي استراتيجية دفاعية تلجأ إليها الشركات لمواجهة محاولات الاستحواذ العدائية بالسماح للمساهمين بشراء أسهم إضافية بخصم كبير.

مادة اعلانية

وأضافت زامب أن الاقتراح الذي من شأنه تطبيق الحبة السامة بالإضافة إلى الحد من القوة التصويتية للمساهم الواحد إلى 15%، تم رفضه بنسبة 57.5% من الأصوات.

بريق الذهب يخفت مع ترقب بيانات وظائف أميركية لرسم مسار الفائدة أسواق المال الذهب بريق الذهب يخفت مع ترقب بيانات وظائف أميركية لرسم مسار الفائدة

وتمثل النتيجة فوزا كبيرا لمبادلة، التي زادت حصتها في الشركة إلى 20.4% بعد وقت قصير من الكشف عن الاقتراح في يوليو تموز لتصبح أكبر مساهم في زامب.

وحاولت مبادلة بالفعل في العام الماضي الاستحواذ على زامب، لكنها سحبت العرض قائلة إنها لم تتمكن من الحصول على تأكيد بشأن ما إذا كانت الصفقة ستعني إنهاء امتياز زامب واتفاقيات ترخيص العلامة التجارية الخاصة بها.

وفي ذلك الوقت، كانت مبادلة تمتلك 4.95% من الشركة وعرضت 8.31 ريال للسهم لشراء حصة مسيطرة. وارتفعت أسهم زامب 1.65% اليوم الخميس إلى 5.55 ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط