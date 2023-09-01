مساهمو مالكة برغر كينغ في البرازيل يرفضون تكتيك "الحبة السامة" في فوز لـ"مبادلة"

قالت شركة زامب المالكة لعلامة برغر كينغ التجارية في البرازيل إن مساهميها رفضوا اقتراحا بإدراج تكتيك "الحبة السامة" في لوائحها الداخلية، وهو ما يعد فوزا لمبادلة، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي والذي يجمع حصة كبيرة في الشركة.

والحبة السامة هي استراتيجية دفاعية تلجأ إليها الشركات لمواجهة محاولات الاستحواذ العدائية بالسماح للمساهمين بشراء أسهم إضافية بخصم كبير.

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وأضافت زامب أن الاقتراح الذي من شأنه تطبيق الحبة السامة بالإضافة إلى الحد من القوة التصويتية للمساهم الواحد إلى 15%، تم رفضه بنسبة 57.5% من الأصوات.

وتمثل النتيجة فوزا كبيرا لمبادلة، التي زادت حصتها في الشركة إلى 20.4% بعد وقت قصير من الكشف عن الاقتراح في يوليو تموز لتصبح أكبر مساهم في زامب.

وحاولت مبادلة بالفعل في العام الماضي الاستحواذ على زامب، لكنها سحبت العرض قائلة إنها لم تتمكن من الحصول على تأكيد بشأن ما إذا كانت الصفقة ستعني إنهاء امتياز زامب واتفاقيات ترخيص العلامة التجارية الخاصة بها.

وفي ذلك الوقت، كانت مبادلة تمتلك 4.95% من الشركة وعرضت 8.31 ريال للسهم لشراء حصة مسيطرة. وارتفعت أسهم زامب 1.65% اليوم الخميس إلى 5.55 ريال.