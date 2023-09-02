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ساعات رولكس الفاخرة (رويترز)
ساعات رولكس الفاخرة (رويترز)
شركات

24.5 مليار دولار إيرادات 10 من كبار شركات صناعة الساعات

"رولكس" استحوذت على نصيب الأسد بإيرادات تجاوزت 9.8 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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سجلت عشر شركات مختصة في بيع الساعات الفاخرة الرائدة حول العالم، أكثر من 24.5 مليار دولار خلال عام 2022، 88% منها سويسرية.

وكانت الشركات العشر المشمولة في التقرير هي: رولكس، كارتير، أوميجا، أوديمار بيجيه، باتك فيليب، ريتشارد ميل، لونجنس، آي دبليو سي، بريتلنج، وفاشرون كونستانتين.

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ووفقا لبيانات Statista جاءت "رولكس" السويسرية بنصيب الأسد بإيرادات تجاوزت 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مشكلة 40% من إجمالي الإيرادات.

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وذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أن "كارتير" الفرنسية للساعات جاءت في المرتبة الثانية بإيرادت 2.9 مليار دولار خلال 2022، شكلت نحو 12% من إجمالي الإيرادات.

وثالثا، حلت شركة أوميغا السويسرية للساعات الفاخرة بنحو 2.6 مليار دولار، شكلت 11% من الإجمالي.

فيما جاءت رابعا الشركة السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات الميكانيكية المميزة "أوديمار بيجيه"، بإيرادات تتجاوز 2.1 مليار دولار، ما شكلت 9% من الإجمالي.

وخامسا تأتي شركة باتك فيليب السويسرية بإيرادات خلال عام 1.9 مليار دولار، ما شكلت 8%.

وفي المرتبة السادسة، سجلت شركة ريتشارد ميل السويسرية المختصة في الساعات باهظة الثمن نحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مشكلة نحو 6% من الإجمالي.

كما حلت سابعا الشركة السويسرية لونجنس للساعات، بإيرادات 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، شكلت 5% من إجمالي الإيرادات للشركات العشر.

وجاءت ثامنا شركة آي دبليو سي السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات الأنيقة والساعات الرياضية، بإيرادات 951 مليون دولار خلال العام الماضي، شكلت 4%.

وفي المرتبتين التاسعة والعاشرة، جاءت كل من شركة بريتلينج وفاشرون كونستانتين السويسرية بإيرادات 901 و865 مليون دولار على التوالي، مشكلتين 4% لكل منهما.

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