ارتفاع أرباح "جاهز" 17.8% إلى 62.7 مليون ريال في النصف الأول​​​​​​​

ارتفعت أرباح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" السعودية، 17.81%، في النصف الأول من 2023، إلى 62.7 مليون ريال، مقابل 53.2 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.

وقالت "جاهز" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن قيمة الأرباح التشغيلية في النصف الأول من 2023، بلغت 42.5 مليون ريال، مقابل 61.75 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 31.2%.

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وحول أسباب ارتفاع أرباح النصف الأول من 2023، قالت "جاهز"، إن نشاط منصات التوصيل داخل المملكة العربية السعودية شهد ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 45% وذلك بقيمة 115.5 مليون ريال مقابل 79.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفع عدد الطلبات داخل المملكة بنسبة 17% ويعود ذلك إلى التوسع في عدد المدن إلى 100 مدينة حول المملكة، بالإضافة إلى المحافظة على مكانة قوية في الأسواق الحالية.

وسجل نشاط منصات التوصيل خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 41.1 مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجيات التوسع وتكاليف الاستحواذ على العملاء لتقوية الحصة السوقية.

وسجل نشاط الخدمات اللوجستية تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 7.1 مليون ريال، ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف، بالإضافة إلى وفورات الأحجام. وانخفض إجمالي صافي الخسارة للنشاط بنسبة 54% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ 10.6 مليون ريال.

ونتج عن استثمارات المجموعة في النشاط، خسائر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 9.1 مليون ريال وصافي خسارة بقيمة 5.7 مليون ريال ويعود ذلك أساسا للتكاليف المرتبطة بالتوسع في مجال المطابخ السحابية داخل المملكة.