شركة إماراتية تستحوذ على 30% من أسهم "الشرقية للدخان" مقابل 625 مليون دولار

أعلنت الحكومة المصرية استحواذ شركة إماراتية على حصة في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وجرى خلال الأيام الماضية، تداول الكثير من الأخبار والتقارير بشأن بيع حصة في الشركة الشرقية للدخان التي تستحوذ على أكبر حصة بسوق التدخين في مصر.

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وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لصالح شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

ووقع على الاتفاقية كل من العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عماد الدين مصطفي خالد، وممثلة شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، الشيخة لُبني القاسمي.

ووفق بيان، قال وزير قطاع الأعمال في الحكومة المصرية، محمود عصمت، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأوضح أن هذه الصفقة تعد تأكيدًا لعزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.