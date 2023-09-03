سوق السعودية
صافي ربح "أبيكو" يرتفع 37.5% إلى 6.5 مليون ريال في النصف الأول من العام
بسبب مزيج المنتجات مرتفعة الربحية وانخفاض أسعار المواد الخام
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ارتفع صافي ربح شركة صناعة البلاستيك العربية "أبيكو"، بعد الزكاة والضرائب بنسبة 37.56% لتسجل 6.5 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 4.7 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات النصف الأول نمت بنسبة 6.68% إلى 82.46 مليون ريال، مقابل 77.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
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وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 34.5% بسبب المزيج الفعال من المنتجات ذات الربحية المرتفعة، بجانب انخفاض أسعار المواد الخام.
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