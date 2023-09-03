اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أبيكوشركة صناعة البلاستيك العربية أبيكو
أبيكوشركة صناعة البلاستيك العربية أبيكو
سوق السعودية

صافي ربح "أبيكو" يرتفع 37.5% إلى 6.5 مليون ريال في النصف الأول من العام

بسبب مزيج المنتجات مرتفعة الربحية وانخفاض أسعار المواد الخام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع صافي ربح شركة صناعة البلاستيك العربية "أبيكو"، بعد الزكاة والضرائب بنسبة 37.56% لتسجل 6.5 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 4.7 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات النصف الأول نمت بنسبة 6.68% إلى 82.46 مليون ريال، مقابل 77.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 34.5% بسبب المزيج الفعال من المنتجات ذات الربحية المرتفعة، بجانب انخفاض أسعار المواد الخام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو كل عام.. الفيضانات تجبر آلاف الباكستانيين على النزوح سيناريو كل عام.. الفيضانات تجبر آلاف الباكستانيين على النزوح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط