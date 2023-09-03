"سابك" تبيع شركة "حديد" إلى صندوق الاستثمارات العامة بـ12.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السعودية، بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال

وقالت "سابك" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، "نظرا لإجراء المعاملة وفقا لما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع بأن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024 وسيتم الإعلان عنه لاحقا".

مادة اعلانية

وتعمل الشركة في تصنيع منتجات الصلب، بما في ذلك قضبان التسليح والأسلاك الملفوفة والقضبان الحديدية والألواح والمقاطع الفولاذية والأنابيب المدرفلة على الساخن والبارد والأنابيب المجلفنة والأنابيب المطبوعة والأنابيب المغلفة بالفيلم الساخن.

وتصل القيمة الدفترية لشركة "حديد" إلى 10.65 مليار ريال كما في 30 يونيو 2023.

وحول أسباب الصفقة قالت "سابك" إنها سَتُمَكِّنها من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها. وسيتم استخدام المتحصلات لتعزيز نمو "سابك" في مجال الكيماويات.

وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة حديد على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة حديد.

ولإتمام الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة. وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة حديد وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.

وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و"حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: "ستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي "حديد الراجحي" و"حديد"، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد. كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها. وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة "سابك" من التركيز على استراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات".

وتتماشى الصفقات مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً استراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.