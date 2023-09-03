هيئة الاستثمار الكويتية تؤسس شركة تابعة بـ162 مليون دولار

أسست الهيئة العامة للاستثمار في الكويت شركة جديدة باسم الكويتية للتخزين كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 50 مليون دينار (162 مليون دولار)، موزعا على 500 مليون سهم مملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار.

وشدد عقد التأسيس على أنه لا يجوز التخارج من هذه الشركة أو القيام بأي تصرفات من شأنها الإخلال بنسب الملكية الكاملة للدولة فيها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء وصدور قرار منه بهذا الشأن.

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وحددت الشركة 25 غرضا أسست من أجلها، ومنها: نقل السلع المبردة والمجمدة، ونقل الأثاث، ونقل المواشي، ونقل السيارات الجديدة، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع الجوي، وخدمات مناولة الحاويات، والتخزين في المستودعات، ومخازن السلع المبردة والمثلجة، والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق مخازن الأغذية والمنتجات الزراعية، ومخازن المواد الكيميائي، وفق صحيفة "الأنباء الكويتية.

كما تعمل الشركة في مجال تقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات، وتملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران، وتحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب برا، والشحن والتفريغ برا وأنشطة الموانئ، وتموين البواخر، ومكتب التخليص الجمركي، ووكالات النقل والشحن البحري.