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أرباح أكوا باور
أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" توقع اتفاقية لتمويل مشروع رابغ لتحلية المياه بـ2.5 مليار ريال

45 % حصة الشركة في المشروع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقيات التمويل والضمانات الخاصه بشركة "روابي" لتحلية المياه الخاصة بمشروع "رابغ 4" لتحلية المياه المستقل في ينبع.

وبحسب بيان الشركة على "تداول" السعودية اليوم الأحد، فإن الجهة الممولة تتمثل من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية ودولية بنك "ستاندرد تشارترد"، و"البنك الأهلي السعودي"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي".

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وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.543 مليار ريال سعودي (678 مليون دولار أميركي)، ممولة عبر ديون طويلة الأجل ورأس مال المساهمين.

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وتبلغ حصة "أكوا باور" في المشروع 45% الذي يقع في مدينة رابغ غرب السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن المحطة تعمل بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب يومياً، وتشمل بنيتها التحتية والمرافق المرتبطة بها خزانات مياه بسعة 1.200.000 متر مكعب.

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