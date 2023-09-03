اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة الأندلس العقارية
شعار شركة الأندلس العقارية

"الأندلس العقارية" تشتري برجاً في الرياض بـ190 مليون ريال

سيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن شراء برج مكتبي في مدينة الرياض بحي الياسمين على طريق العليا بقيمة 190 مليون ريال غير شاملة ضريبة قيمة التصرفات العقارية.

وكانت ملكية البرج تعود إلى مؤسسة إنماء العاصمة للتطوير العقاري.

مادة اعلانية

وسيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية.

شاب في الـ22 يتقاضى 16 ألف دولار راتباً شهرياً.. ماذا يعمل؟ قصص اقتصادية خاص شاب في الـ22 يتقاضى 16 ألف دولار راتباً شهرياً.. ماذا يعمل؟

ويتكون البرج المكتبي من عدد 14 دورا، مساحة الأرض 3480 مترا مربعا، بمساحة تأجيريه 9834 مترا مربعا وعدد 318 موقفا.

وقالت الشركة إن هذه الصفقة تأتي ضمن الخطط التوسعية في أنشطتها ولغرض زيادة الإيرادات.

ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الشركة ابتداءً من الربع الرابع لعام المالي 2023م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو كل عام.. الفيضانات تجبر آلاف الباكستانيين على النزوح سيناريو كل عام.. الفيضانات تجبر آلاف الباكستانيين على النزوح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط