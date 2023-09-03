"الأندلس العقارية" تشتري برجاً في الرياض بـ190 مليون ريال
سيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية
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أعلنت شركة الأندلس العقارية عن شراء برج مكتبي في مدينة الرياض بحي الياسمين على طريق العليا بقيمة 190 مليون ريال غير شاملة ضريبة قيمة التصرفات العقارية.
وكانت ملكية البرج تعود إلى مؤسسة إنماء العاصمة للتطوير العقاري.
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وسيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية.
ويتكون البرج المكتبي من عدد 14 دورا، مساحة الأرض 3480 مترا مربعا، بمساحة تأجيريه 9834 مترا مربعا وعدد 318 موقفا.
وقالت الشركة إن هذه الصفقة تأتي ضمن الخطط التوسعية في أنشطتها ولغرض زيادة الإيرادات.
ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الشركة ابتداءً من الربع الرابع لعام المالي 2023م.
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