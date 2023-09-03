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شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
سوق السعودية

"الجوف" تعيد افتتاح معرضين في الرياض والدمام بعد تجديدها

لتعزيز تواجد منتجات الشركة في مناطق المملكة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن إعادة افتتاح معرضها بالرياض بمركز المنتجات الوطنية ومعرضها بالدمام بمجمع الحياة بلازا، بعد تجديدهم وإضفاء هوية المعارض الموحدة الجديدة عليهم.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن لديها 6 معارض بمختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات السوق من منتجات الشركة بالرياض وجدة والدمام وخميس مشيط وسكاكا وتقوم ببيع جميع منتجاتها الحالية وأيضا المنتجات التي سيتم إنتاجها مستقبلياً مباشرة إلى عملائها لتعزيز تواجد منتجات الشركة في مناطق المملكة.

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